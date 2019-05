L’Ethiopie veut lancer son satellite de communication dans l’espace en novembre 2019

(Agence Ecofin) - Au mois de novembre 2019, l’Ethiopie voudrait lancer un satellite de communication et de télédiffusion dans l’espace. L’opération sera réalisée avec l’aide de la Chine.

Un accord de partenariat a été signé à cet effet, à Addis-Abeba, le 27 mai 2019 entre Solomon Belay, le directeur général et de l'Institut éthiopien des sciences spatiales, et Han Chinping, vice-président de la société China Rocket Company.

La conception, le développement et la fabrication du satellite seront le fruit d’une collaboration entre des ingénieurs éthiopiens et chinois. La Chine a d’ailleurs fourni une formation aux techniciens éthiopiens pour le succès de ce projet d’une valeur de 8 millions de dollars US. 6 millions de dollars sont apportés par la Chine tandis que le reste est financé par le gouvernement d’Ethiopie.

Dans le cadre de l’accord de partenariat, il est également prévu l’identification des potentiels utilisateurs du satellite ainsi que les activités connexes qui lui seront attribuées. Cette phase devrait débuter au cours du mois de juin.

Au-delà de la souveraineté dans les télécommunications, le satellite éthiopien devrait aussi contribuer à la création d’emplois et de richesse.