NSIA Technologies prend son envol et devient New Digital Africa

( NEW DIGITAL AFRICA) - Un groupe d’Investisseurs, accompagné du management, rachète 100% du capital de NSIA Technologies pour donner naissance au Groupe NDA "New Digital Africa".

NSIA Technologies devient New Digital Africa (NDA) à la suite du rachat de 100% du capital et des actifs de NSIA Technologies auprès du Groupe NSIA par un Groupe d’investisseurs accompagné de son management.

C’est désormais la Holding, NDA Participations, qui assure le contrôle et le développement du Groupe à travers quatre business units (Telecom, Datacenter, Cloud & Cybersécurité et Business Solutions) et des entités spécialisées sur chacune des lignes de services.

Elles partagent une même mission :

« Accélérer la transformation numérique du continent en fournissant une infrastructure de classe internationale et des solutions sur mesure, pour permettre aux entreprises de maximiser leur efficacité, leur rentabilité et leur sécurité. »

Les années d’incubation et de services au sein du Groupe NSIA, Groupe financier africain de référence, ont permis au Management et aux équipes de bâtir une culture du respect des engagements et des standards internationaux tout en cultivant un ADN entrepreneurial.

Le Groupe NDA est constitué de 16 sociétés réparties dans trois pays en Afrique (Côte d’Ivoire, Bénin et Burkina Faso) avec pour objectif de se positionner comme le partenaire stratégique des entreprises, d’étendre sa présence commerciale en Afrique de l’Ouest et Centrale et de tripler son chiffre d’affaires d’ici à 2025.

« Après plus de 10 ans à évoluer au sein du Groupe NSIA, le changement de Marque reflète notre volonté de bâtir à l’horizon 2025 un champion africain de la nouvelle économie numérique », a commenté Ange Kacou Diagou, Président Directeur Général du Groupe New Digital Africa.

« Cette opération répond à deux objectifs : conquérir de nouvelles parts de marché et attirer de nouveaux partenaires stratégiques financiers pour accélérer l’expansion régionale du Groupe », a rajouté Mélanie Dao, Directrice Générale Adjointe du Groupe New Digital Africa.

À propos de NDA

New Digital Africa (NDA) est un Groupe africain spécialisé dans les Technologies de l’Information & de la Communication basé à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Spécialisé sur les marchés des services Télécoms, Datacenter, Cloud & Cybersécurité et Business Solutions, le Groupe est à ce jour implanté au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire et compte s’installer très prochainement dans de nouvelles capitales de l’Afrique de l’Ouest et Centrale.

Née en février 2012 au sein du groupe financier NSIA en tant que centre de services mutualisés, devenue acteur majeur de services numériques dans la région, l’entreprise a progressivement gagné en autonomie jusqu’à devenir aujourd’hui un Groupe indépendant qui a pour ambition d’être le Groupe Technologique de référence sur le continent africain, couvrant l’ensemble de la chaine de valeur du numérique. Pour New Digital Africa, l’Afrique est le futur du numérique. Le Futur est en Afrique ! https://newdigitalafrica.com