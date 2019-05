Zimbabwe: le régulateur télécoms annonce l’installation de 350 nouvelles stations télécoms à travers le pays

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation des postes et télécommunications du Zimbabwe (Potraz) a dévoilé son ambition de bâtir 350 nouvelles stations télécoms à travers le pays. D’après son directeur général Gift Machengete (photo), ces nouvelles stations télécoms viendront s’ajouter aux 6 863 que compte déjà le pays. L’objectif à travers ces nouveaux équipements est d’améliorer l’accès des populations aux services télécoms, surtout dans les zones reculées.

Sur les 6 863 stations télécoms que compte le pays, 581 se trouvent dans la seule province de Masvingo. Les neuf autres provinces se partagent les stations télécoms restantes mais il s’avère que ce nombre demeure insuffisant pour la connectivité. « Nous avons donc identifié des endroits appropriés à travers le pays pour établir 350 stations de base supplémentaires, en collaboration avec les différents acteurs des télécommunications. Une fois les stations de base mises en place, les problèmes de réseau dans les communautés sera du passé.», a déclaré le Gift Machengete.

A travers l’investissement dans le réseau télécoms, la Potraz veut surtout contribuer au développement de l’économie numérique. Le régulateur télécoms, conscient que le mobile est devenu l’outil par excellence pour accéder à la connectivité Internet, est certain qu’il sera celui qui permettra le plus aux usagers d’accéder aux services d’e-commerce, aux services publics, etc.