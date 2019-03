Le point d’échange Internet du Nigeria acquiert un caractère régional avec le soutien de la Commission de l’Union africaine

(Agence Ecofin) - Le point d’échange Internet du Nigeria (IPXN) a acquis un caractère régional. C'est-à-dire qu’il va désormais interconnecter les points d’échange Internet nationaux présents dans les pays de la sous-région Afrique de l’Ouest et permettre « non seulement de localiser le trafic Internet dans la région, mais également de réduire les coûts et la latence, tout en libérant le potentiel de l’économie numérique pour permettre aux entreprises dépendantes d’Internet de prospérer », a déclaré Muhammed Rudman (photo), le président-directeur général d’IPXN.

L’infrastructure télécoms, créée en 2006 suite à la collaboration de la Commission des communications du Nigeria et l’Association des fournisseurs de service Internet du Nigeria (ISPAN), a gagné en puissance grâce au soutien financier et technique de la Commission de l’Union africaine à travers son projet de système de point d’échange Internet d’Afrique (AXIS). Cofinancé par le fonds fiduciaire Union européenne-Afrique pour les infrastructures et le gouvernement du Luxembourg, le projet AXIS a déjà contribué à la création d’une trentaine de points d’échange Internet nationaux sur le continent.

Selon Moses Bayingana, le responsable du projet AXIS, « l’Afrique a longtemps payé des transporteurs étrangers pour échanger du trafic. C’est à la fois coûteux et inefficace. Avec les IXP régionaux échangeant du trafic intra-régional, les utilisateurs locaux bénéficieront de services plus rapides et efficaces ».

Avec son nouveau statut, le point d’échange Internet du Nigeria rejoint ainsi les points d’échange Internet d’Egypte, du Kenya, du Zimbabwe, d’Afrique du Sud, du Congo et du Rwanda qui ont également le statut d’infrastructure régionale d’échange de trafic Internet.