Le Cameroun peaufine la construction de neuf nouvelles boucles urbaines à fibre optique dans sept régions du pays

(Agence Ecofin) - Le ministère camerounais des Postes et Télécommunications (Minpostel) conduit actuellement des études, en vue de la construction, dans sept régions du pays, de neuf nouvelles boucles urbaines à fibre optique, afin de connecter les localités concernées au haut-débit.

Il s’agit, apprend-on de sources internes à ce département ministériel, des villes de Sangmélima et de Kribi (Région du Sud), de Dschang (Ouest), de Nkongsamba et d’Edéa (Littoral), de Kumba (Sud-Ouest), de Meiganga (Adamaoua), de Guider (Nord) et de Kaélé (Extrême-Nord).

A travers ce projet, le Cameroun poursuit ainsi le maillage de son territoire avec cette infrastructure télécoms de pointe, qui ceinture déjà au moins trois capitales régionales du pays (Yaoundé, Douala et Maroua).

En déployant ainsi la fibre optique dans des villes dites secondaires, apprend-on, le gouvernement camerounais travaille à l’atteinte de son objectif de disposer d’un réseau de 20 000 Km de fibre optique à l’horizon 2020, contre un peu plus de 6 200 Km déjà déployés jusqu’ici, et 4 000 Km en cours de déploiement.

Brice R. Mbodiam

