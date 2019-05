Le Kenya va investir 59 millions $ pour se connecter à Djibouti par câble sous-marin de fibre optique

(Agence Ecofin) - La République du Kenya envisage d’investir la somme de 59 millions USD pour accroître ses capacités data. L’argent sera dépensé pour déployer un tronçon sous-marin de fibre optique qui reliera le pays à Djibouti. Ce sera une extension du câble sous-marin de fibre optique Djibouti Africa Regional Express (DARE) qui atterrira sur les côtes de Mombasa.



La sonde sous-marine indispensable pour déterminer le chemin de pose du câble est achevée, le contrat de construction de l’infrastructure télécoms a déjà été attribué. Actuellement, il ne reste plus au gouvernement de Djibouti qu’à déterminer la répartition des revenus issus de l’exploitation du câble.



D’après Robert Mugo, le directeur des services partagés de l’Autorité des Communications (CA) du Kenya, ce nouvel investissement national dans la connectivité montre la volonté du gouvernement de renforcer la position du pays comme « centre régional » TIC et son désir de garantir aux populations et aux entreprises l’accès à une connexion Internet plus rapide, sécurisée et fiable pour l’économie numérique.



Selon le plan directeur de l’économie numérique du Kenya, lancé par Uhuru Kenyatta, le président de la République du Kenya, lors du Transform Africa Summit tenu du 14 au 17 mai à Kigali au Rwanda, le revenu généré par l’économie numérique devrait atteindre 23 000 milliards USD d’ici 2025 grâce à des investissements 6,7 fois supérieurs à ceux des autres secteurs.



La connexion du Kenya au câble DARE sera la cinquième du pays à un système sous-marin de fibre optique. Le Kenya est en effet déjà connecté au système SEACOM, au système The East African Marine System (TEAMS), au système Eastern African Submarine Cable System (EASsy) et au Lion2.