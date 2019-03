La sonde sous-marine et la définition du tracé du câble sous-marin de fibre optique DARE1 sont achevées, le déploiement peut commencer

(Agence Ecofin) - Djibouti Telecom, Somtel et SubCom annoncent la fin des travaux de sonde sous-marine et de tracé de la route du câble sous-marin de fibre optique « Djibouti Africa Regional Express 1 » (DARE1). Le déploiement de l’infrastructure télécoms et des répéteurs devrait démarrer en avril 2019 pour une mise en service en juin 2019.

Le système DARE1 représente la première étape de Djibouti Telecom dans sa conquête du monde numérique national et international.

Avec cette infrastructure d’une longueur totale de 4 747 km, dotée d‘une capacité allant jusqu’à 36 Tbps, reliant le pays à la Somalie, au Kenya et même à la Tanzanie, l’opérateur historique veut conquérir l’Afrique de l’Est puis le monde en la connectant à d’autres systèmes sous-marins de fibre optique.

Mohamed Assoweh Bouh, le directeur général de Djibouti Telecom, se dit impatient d’étendre le DARE1 à d’autres régions d’Afrique et du monde.

DARE1 est porté par le consortium composé par les opérateurs télécoms Djibouti Telecom, Africa Marine Express, Telesom Company, Hormuud Telecom, Somalia, Golis Telecom et Somtel. L’opérateur télécoms TeleYemen en fait également partie car le système sous-marin comporte une extension vers le Yémen.