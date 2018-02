Le point d’échange Internet du Mali est opérationnel

(Agence Ecofin) - La connectivité Internet au Mali va connaître une forte accélération avec la mise en service du point d’échange Internet national. L’infrastructure technique a été officiellement inaugurée le 22 février 2018, par le ministre de l’économie numérique et de la communication, Arouna Modibo Touré.

Elle ne va pas seulement améliorer la connectivité Internet dans le pays, mais également contribuer à une chute des coûts pour le plus grand bonheur des consommateurs, a déclaré Sidi Mohamed Nimaga, le président de l’Autorité malienne de régulation des télécommunications, TIC et des postes (AMRTP).

Le point d’échange d’Internet du Mali est une retombée du projet African Internet Exchange System (AXIS), lancé en 2011, et fruit de la coopération entre la Commission de l’Union Africaine (UA) et Lux-Development, l’agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. Il est cofinancé par le Fonds fiduciaire Union Européenne-Afrique pour les infrastructures et le gouvernement luxembourgeois.

Du projet AXIS, il est prévu la mise en place d’une infrastructure internet robuste à l’échelle continentale, qui se traduira par la construction de 44 points d’échange nationaux et de 5 centres d’internet régionaux.

La connectivité Internet améliorée fournie par le point d’échange Internet national, va accroître les usages dans le pays et contribuer au développement social et économique des populations.