Ouganda: Raxio Data Centre Ltd lance la construction de son centre de données du Namanve Industrial and Business Park

(Agence Ecofin) - La société ougandaise Raxio Data Centre Ltd a démarré la construction de son centre de données de plusieurs millions de dollars US qui sera basé au Namanve Industrial and Business Park, dans la municipalité de Mukono. Elle a signé à cet effet un contrat avec Roko Construction Limited qui se chargera des travaux de génie civil.

L’infrastructure informatique qui a été conçue par Future-tech, une société spécialisée dans la conception de centres de données basée au Royaume-Uni, et par Symbion Uganda, une filiale du groupe Symbion, doit être opérationnelle d’ici la fin du premier semestre 2019. Elle permettra aux sociétés locales ainsi qu’aux administrations et entreprises publiques de sauvegarder leurs informations sur place, réduisant ainsi leurs dépenses en hébergement de données.

Raxio Data Centre Ltd a déjà été approché par Oracle Corporation qui souhaite proposer ses solutions de services Cloud de pointe au sein de son infrastructure technologique.

Joachim Steuerwald, le directeur des ventes pour la plateforme Oracle Cloud pour l’Afrique de l’Est, a d’ailleurs justifié l’intérêt de l’entreprise pour le centre de donnés de Raxio Data Centre Ltd en affirmant que « de nombreux centres de données de la région sont relativement anciens. Avant que Raxio ne décide d'entrer sur le marché, nous n'avions pas de centre de données de niveau III dans la région, ce qui constituait une contrainte importante pour obtenir le type de disponibilité d'une économie numérique ».

C’est depuis 2018 que Raxio Data Centre Ltd porte le projet de construction du centre de données au Namanve Industrial and Business Park. Il fournira une capacité de stockage de plus de 400 racks.