Nigeria: MainOne et Facebook construiront un réseau de fibre optique d’accès ouvert dans les Etats d’Edo et d’Ogun

(Agence Ecofin) - Le fournisseur de connectivité Internet par fibre optique MainOne et la société américaine Facebook ont annoncé le 25 février 2019, la signature d’un accord de partenariat pour la construction d’une infrastructure urbaine de fibre optique d’accès libre dans les Etats d’Edo et d’Ogun. Cette infrastructure télécoms supplémentaire qui viendra renforcer les 750 km de fibre optique déjà déployés par MainOne dans les deux Etats, contribuera à étendre le taux de pénétration du haut débit dans ces régions et dans le pays.

Avec ce réseau métropolitain de fibre optique d’accès libre, MainOne et Facebook estiment qu’ils pourront apporter l’accès au haut débit à plus d’un million de personnes à Benin City, Abeokuta, Sagamu et dans dix autres villes de ces deux Etats. En donnant aux opérateurs télécoms et aux fournisseurs de services Internet un accès au réseau de fibre optique, en y connectant les points de présence et les lieux publics, notamment les écoles et les hôpitaux, c’est la vie de nombreuses personnes qui s’en trouvera ainsi améliorée.

Ibrahima Ba, le responsable des investissements réseau pour les marchés émergents chez Facebook, a justifié le partenariat avec MainOne comme la manifestation de la volonté de l’entreprise d’«accélérer le déploiement du haut débit. Au Nigeria, nous rassemblons les enseignements tirés de la mise à l’échelle de notre infrastructure mondiale et de la connaissance de l’environnement local de MainOne pour développer et tester de nouveaux modèles de travail permettant à plusieurs opérateurs d’accéder à une infrastructure commune ».