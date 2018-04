Nigeria : Glo collabore avec Huawei pour construire le câble sous-marin de fibre optique Glo-2

(Agence Ecofin) - Le groupe télécoms nigérian Globacom Limited, propriété de l’homme d’affaires Mike Adenuga, a signé le 24 avril 2018 un mémorandum d’entente avec la société Huawei Technologies pour la construction d’un second câble sous-marin de fibre optique baptisé Glo-2. L’infrastructure télécoms, selon Folu Aderibibge, le coordonnateur du segment Entreprise chez Globalcom Limited, est dédiée aux communautés pétrolières. Elle leur fournira une ultra haute capacité de connexion et améliorera l’efficacité du réseau de l’entreprise dans plusieurs autres domaines.

Globacom Limited indique que le câble qui comprend trois paires de fibres, offrira des solutions au problème prolongé de non-disponibilité du service de télécommunication sur les plates-formes offshore. Sanjib Roy, le directeur technique régional de l'entreprise, a déclaré que le Glo-2 sera le premier câble sous-marin au Nigeria à prendre source à Lagos et à atterrir à l'extérieur de la capitale. Il considère ce nouvel investissement comme une nouvelle étape franchie par l’entreprise dans la fourniture d’un trafic data de qualité.

Le Glo-2 « fournira une redondance au réseau de fibres terrestre, rendant la disponibilité et la fiabilité du réseau élevées à travers le Nigeria. Il fournira également une capacité supplémentaire de croissance des données à haute vitesse pour une autonomisation économique et sociale des communautés des régions productrices de pétrole », a ajouté Sanjib Roy.

Le câble Glo-2 viendra renforcer les capacités data déjà détenues par Globacom à travers le Glo-1. Cette première infrastructure télécoms à haut débit, déployée entre le Nigeria et le Royaume-Uni, avec des points de présence au Ghana, en Mauritanie, au Sénégal, au Maroc au Portugal et en Espagne, a été mise en service en 2011. Grâce à elle, la société télécoms a pu arracher son indépendance dans la fourniture de services data et enregistrer des revenus conséquents au fil des ans.