Tanzanie : le Coréen GS Engineering & Construction Co remporte un contrat de 107 millions $ pour construire un pont à quatre voies à Dar es Salaam

(Agence Ecofin) - Le Coréen GS Engineering & Construction Co. a annoncé ce mardi avoir remporté un contrat de 107 millions $ pour la construction d’un pont de quatre voies à Dar es-Salaam, l’ancienne capitale tanzanienne et la ville la plus peuplée du pays.

Dénommé Pont Selander, ce nouvel ouvrage dont les travaux seront lancés cette année, devrait être achevé d’ici 2021 selon la compagnie coréenne. Faisant partie intégrante d’un total de 6,23 kilomètres de route et de pont, le pont Selander aura une longueur de 1,03 kilomètre et un pont principal de 670 mètres avec une portée de 125 mètres.

Le pont qui reliera le quartier de Msasani et le quartier central des affaires de Dar es Salaam, permettra de décongestionner la circulation et d'améliorer le secteur des transports dans la ville.

Notons que la construction du Pont Selander sera financé à hauteur de 91 millions $ par le Fonds coréen de coopération pour le développement. Le reste du financement sera assuré par le gouvernement kényan.