Le Kenya mise sur l’innovation technologique pour atteindre ses objectifs de développement durable

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Kenya a annoncé la création d'un SDG Accelerator Lab, un laboratoire qui accueillera et exploitera toutes les innovations technologiques capables de lui permettre d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD).

L’infrastructure qui est le fruit d’accords de partenariat signé, le 21 septembre 2019, avec le Centre pour une action mondiale efficace (CEGA) de l'université de Californie, la fondation Rockefeller et les Nations unies, s'appuiera sur le réseau d’Accelerator Lab du programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Joseph Mucheru, le ministre de l’Information et de la Communication du Kenya, a déclaré « qu’en tant que gouvernement, nous reconnaissons que l'innovation et la technologie seront au cœur de la création d'emplois, de l'industrie manufacturière, garantissant la sécurité alimentaire du pays et des soins de santé universels. En tant que pays, nous avons toujours été fiers de l'espace alloué aux communautés de jeunes entreprises technologiques, qui ont mis au point des applications et des systèmes parmi les plus étonnants ».

D’après le gouvernement kényan, le SDG Accelerator Lab jouera le rôle de plateforme de développement stratégique pour le Kenya et réunira les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile, les organisations philanthropiques, les universités et les jeunes pour réinventer le développement du 21e siècle.

Lire aussi :

28/05/2019 - Le Kenya va investir 59 millions $ pour se connecter à Djibouti par câble sous-marin de fibre optique