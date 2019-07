Sénégal : le ministre des Télécoms annonce l'installation prochaine de « maisons du numérique » dans chaque département

(Agence Ecofin) - Le ministère de l'Economie numérique et des Télécommunications annonce la construction prochaine de « maisons du numérique » dans chacun des 45 départements que compte le pays. La ministre Ndèye Tické Ndiaye Diop (photo), l’a dévoilé le 19 juillet 2019, lors de l'ouverture de l'Atelier national de validation de la revue annuelle conjointe du ministère. Elle a souligné que ce projet devrait permettre de rapprocher davantage les usagers des différents services administratifs offerts et ainsi gagner en temps et en argent.

Ces « maisons du numérique », entrent en effet dans le cadre du projet de numérisation et de dématérialisation de services administratifs, actuellement en cours. Via ces structures, les populations pourront directement accéder à une multitude de services publics. Elles pourront payer leurs impôts, demander un extrait d’acte de naissance, un permis de conduire, un permis de bâtir, l’extrait de casier judiciaire, etc. Un total de 700 services et procédures administratives devrait leur être accessible d’ici 2025 selon l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE) qui a exprimé son désir d’accompagner le gouvernement dans l’atteinte de ce chiffre.

Selon l’ADIE, les premières « maisons du numérique » devraient être installées à Louga, Saint-Louis, Thiès, Kaolack et Fatick. En plus d’être une composante du projet de numérisation et de dématérialisation des services administratifs, ces maisons entreraient également dans la composante « Smart Territoire » de la stratégie «Sénégal numérique 2025» engagée par l’Etat pour la réduction de la facture numérique.