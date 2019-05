L’Indien Tata s’allie à ADS Group pour déployer une infrastructure télécoms de fibre optique à travers l’Afrique

(Agence Ecofin) - L’Indien Tata Communication & Transformation Services (TCTS), spécialisé dans la transformation et la gestion de services de télécommunication, a annoncé le 21 mai 2019, un partenariat avec Africa Development Solutions (ADS Group) pour déployer une infrastructure télécoms de fibre optique à travers l’Afrique.

Dans un premier temps, TCTS et ADS Group ont prévu de réaliser des évaluations de préfaisabilité dans plusieurs pays africains afin d'étudier l'infrastructure existante et prévue, puis de déployer par la suite le réseau. Les premiers pays qui bénéficieront des retombées de la collaboration entre TCTS et ADS Group sont la Guinée Conakry, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Libéria et le Mali, et qui verront leur réseau renforcé. Ce projet sera réalisé en collaboration avec Smart Africa.

Au-delà de l’amélioration de l’accès des populations africaines à la connectivité à haut débit qui est devenue un outil indispensable au développement socioéconomique du continent, Madhusudhan Mysore (photo), le président exécutif et directeur général de TCTS, a souligné que ce « partenariat avec ADS renforcera davantage la présence de TCTS en Afrique et nous permettra de contribuer plus largement aux initiatives de partage des connaissances et de construction de la nation qui amélioreront la compétitivité du continent africain ».