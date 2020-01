Djibouti Telecom, Somtel, Telkom Kenya et SubCom annoncent la fin du déploiement du câble sous-marin DARE1 d’ici mars 2020

(Agence Ecofin) - Les sociétés télécoms que sont Djibouti Telecom, Somtel, Telkom Kenya et SubCom ont annoncé que le déploiement du système de câbles sous-marins Djibouti Africa Regional Express 1 (DARE1) devrait être achevé en mars 2020. Le 20 janvier 2020, les quatre sociétés ont révélé que l’infrastructure télécoms à très haut débit a déjà atterri à La Siesta Beach, à Djibouti. L'installation marine est actuellement en cours. Hormis l'installation à Djibouti, l'installation dans les stations d'atterrissage de Bosaso (dans le Puntland somalien), à Mogadiscio (Somalie) et à Mombasa (Kenya) a aussi démarré.

C’est en juin 2020 que devrait survenir la réception provisoire du système télécoms qui va contribuer à une amélioration de la connectivité dans la région de l'Afrique de l'Est. Le Kenya, la Somalie et Djibouti l’attendent pour offrir des communications plus efficaces aux populations. Selon Mohamed Assoweh Bouh, le directeur général de Djibouti Telecom, «avec une capacité élevée et une faible latence, le système DARE1 offrira une route alternative vers l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique, réduisant la congestion entre les systèmes existants, favorisant la concurrence et fournissant la capacité nécessaire à une région en expansion rapide».

D’une capacité de transmission allant jusqu'à 30 Tbps, DARE1 est composé de deux paires de fibres. L’infrastructure, en plus des points de présence définis, intègrera un point de présence facultatif à Dar Es Salaam en Tanzanie.

Lire aussi

28/05/2019 - Le Kenya va investir 59 millions $ pour se connecter à Djibouti par câble sous-marin de fibre optique

28/03/2019 - La sonde sous-marine et la définition du tracé du câble sous-marin de fibre optique DARE1 sont achevées, le déploiement peut commencer