Le Rwanda s’enrichit d’un nouveau centre de transformation numérique avec l’appui de la GIZ

(Agence Ecofin) - Avec l’appui de l’agence allemande de développement (GIZ), le Rwanda s’est doté d’un centre de transformation numérique.

L’infrastructure destinée à l’encadrement des tech innovateurs, inaugurée la semaine dernière par la ministre des TIC et de l’Innovation, Paula Ingabire, et Günter Nooke, le commissaire pour l'Afrique au ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, leur donnera accès à un espace de travail, à une connectivité Internet à haut débit, à un accompagnement global permettant de passer de l’idée au prototype, de tester des solutions technologiques.

D’après Günter Nooke qui a promis que l’Allemagne continuera à fournir son soutien au Rwanda pour réussir sa transformation numérique, le centre qui a ouvert ses portes dans le pays est le premier des huit qui seront construits à travers l'Afrique.

Le Commissaire allemand a indiqué que le centre de transformation numérique est une continuité des efforts engagés par le Rwanda depuis plusieurs années pour tirer parti de la technologie afin d’améliorer les conditions de vie des populations dans les secteurs de la santé, l'éducation, l’agriculture, l’économie, etc.

Le centre de transformation numérique fruit de la collaboration entre le ministère rwandais des TIC et de l’Innovation et la GIZ vient s’ajouter aux nombreuses infrastructures similaires qu’abrite déjà le pays à l’instar du centre d’innovation TIC construit en 2017 à l’Université nationale du Rwanda par l’opérateur de téléphonie mobile Airtel ou encore du centre d’innovation TIC construit au centre intégré polytechnique régional à Kigali avec l’aide de l’agence coréenne de coopération internationale (KOICA).