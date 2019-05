Ghana : le gouvernement signe un contrat de 500 millions $ avec un groupe chinois pour la construction d'une ligne ferroviaire

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ghanéen a signé un contrat de 500 millions $ avec un groupe chinois, pour la construction d’un nouveau chemin de fer, a-t-on appris du site d’informations Global Construction Review.

Le nouvel accord, signé avec la China Railway Wuju Group Corporation (CRWG) devrait permettre la construction de la ligne ouest d’un chemin de fer à écartement standard.

Il s’agit de près de 100 km de voies ferrées reliant les villes de Manso et de Dunkwa et qui permettront de transporter des passagers et des marchandises. Ils s’ajouteront à près de 22 km de ligne ferroviaire en cours de construction entre les villes de Kojokrom et de Manso.

Ce nouveau contrat s’inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à investir massivement dans les infrastructures.

Pour rappel, il y a quelques jours, le gouvernement annonçait avoir obtenu un nouveau financement de 1 milliard $ de la part de la Chine pour la construction de nouveaux chemins de fer dans le pays.

Notons que le nouveau projet est prévu pour être achevé dans un délai maximum d’une année.

Moutiou Adjibi Nourou