La Mauritanie a engagé la construction de quatre tronçons de fibre optique qui complèteront le Backbone national  

(Agence Ecofin) - Le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz, a procédé le 20 février 2019 au lancement des travaux de construction de quatre tronçons de fibre optique qui viendront renforcer le Backbone national de fibre optique. Il s’agit des tronçons « Nouakchott-Atar-Choum » long de 531 km, « Rosso-Boghé-Kaédi-Kaédi-Selibabi-Kiffa » long de 723 km, « Aioun-Néma » long de 280 km, et la boucle locale de Nouakchott ».

Les travaux qui s’inscrivent dans le cadre du projet d’appui au programme régional d'infrastructures de communications de l'Afrique de l’Ouest (WARCIP), financé par la Banque mondiale à hauteur de 12 millions de dollars US, viendront étendre le Backbone national de près de 1 600 kilomètres supplémentaires. C’est à l’équipementier télécoms chinois ZTE qu’est confiée la réalisation des tronçons, sous la supervision du ministère mauritanien de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’information et de la communication.

Pour Sidi Ould Salem, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’information et de la communication, le réseau national de fibre optique, une fois renforcé, contribuera à l’accès d’un plus grand nombre de la population au haut débit, fondamental pour le développement.