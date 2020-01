PEACE confie à PCCW Global l’extension de son câble sous-marin de fibre optique à l’Afrique australe

(Agence Ecofin) - Le fournisseur de connectivité Internet par câble sous-marin de fibre optique, PEACE Cable International Network, a décidé d’étendre son infrastructure télécoms à haut débit, le Pakistan East Africa Connecting Europe (PEACE), à travers l’Afrique australe. Il a confié cette mission à l’entreprise PCCW Global, la division opérationnelle internationale de Hengtong Optic-electric (HKT).

Cette opération stratégique, qui augmentera la bande passante depuis le point d'atterrissage de Mombasa, au Kenya, jusqu'en Afrique du Sud, lui ouvrira les portes de nouveaux marchés dans la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et en Afrique de l'Est.

Sun Xiaohua, le directeur des opérations de PEACE Cable International Network, le principal fournisseur de services de télécommunications à Hong Kong, a déclaré que l’entreprise considère le projet PEACE comme un pivot stratégique de développement du groupe chinois davantage en tant qu'investisseur de câbles sous-marins, « et nous sommes impatients d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement sur ce marché ».

Il a souligné que « l'investissement dans l'extension du PEACE illustre à suffisance l’engagement de la société envers « le projet en tant qu'opportunité stratégique majeure pour mener le déploiement et la commercialisation d'une meilleure connectivité entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie ».

Une fois achevée, l’extension du PEACE offrira à l’Afrique australe des itinéraires alternatifs de connectivité Internet à haut débit. Au terme du projet PEACE, l’infrastructure connectera la France au Pakistan par la route Europe-Asie, et à Mombasa au Kenya, via une route de l'océan Indien, puis à l'Afrique du Sud et de l'Est, et à l'Asie du Sud-Est. Soit près de 15 000 km de long. Le câble devrait être prêt pour sa mise en service en 2021.

