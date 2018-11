Le Maroc mettra le Mohammed VI-B, son deuxième satellite, en orbite ce 21 novembre

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Maroc procédera à la mise en orbite de son satellite Mohammed VI-B, le mercredi 21 novembre 2018. L’équipement destiné, entre autres, à la cartographie, la surveillance agricole, la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, la surveillance de l'évolution de l'environnement et de la désertification, la surveillance des frontières et des côtes, sera lancé depuis la base spatiale de Kourou en Guyane.



Le satellite Mohammed VI-B a été fabriqué par Thales Alenia Space qui a fourni la charge utile, y compris l'instrument optique, le sous-système de transmission d'images et le segment terrestre destiné au traitement et à la production des images. Airbus s'est chargé de son intégration et de la fourniture de la plate-forme et du segment sol pour la planification des missions et le contrôle.

Le satellite Mohammed VI-B est le second satellite lancé dans l’espace par le Maroc. Complémentaire au premier, le Mohammed VI-A, ils permettront conjointement une couverture plus rapide des zones d'intérêts. La fabrication des deux satellites est estimée à 600 millions d'euros, entièrement financés par le Maroc via plusieurs administrations, notamment l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie.

Avec le Mohammed VI-B, le Maroc deviendra le troisième pays du continent africain à jouir de deux satellites opérationnels, après l'Egypte et l'Afrique du Sud.