Le Cameroun, à son tour, étudie la faisabilité et l’intérêt d’un programme spatial

(Agence Ecofin) - Minette Libom Li Likeng, le ministre camerounais des Postes télécommunications (Minpostel), a signé le mois passé une décision portant organisation et fonctionnement d’un Groupe de travail chargé de mener l’étude de faisabilité d’un programme spatial au Cameroun (Camspace), informe Investir au Cameroun.

Ledit Groupe est chargé de fournir, entre autres, les données relatives à la capacité du pays à mener un tel programme, s’enquérir des procédures de mise en œuvre des réseaux à satellites, des ressources humaines nécessaires, l’étude d’impact environnemental à mener, l’évaluation du coût de mise en œuvre et de la rentabilité économique.

Les experts camerounais sont issus de près d’une vingtaine d’administrations et organismes dans les secteurs suivants : Enseignement supérieur, Télécoms, Recherches, Agriculture, Sûreté nationale, Environnement, Mines et technologiques, etc.

Ce groupe de travail, indique Minette Minette Libom Likeng, sera dissout de plein droit dès le dépôt du rapport général auprès du Minpostel qui doit intervenir au plus tard de deux mois après la validation par le Comité interministériel d’attribution des bandes de fréquences.

Si le programme spatial se réalise, le Cameroun va rejoindre des pays africains comme l’Afrique du Sud, le Ghana, l’Angola, le Maroc, l’Algérie, l’Égypte, le Nigéria, ou le Rwanda, qui possèdent déjà leurs propres satellites.

SA