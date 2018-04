Kenya: Africa Data Centres élargit la capacité de stockage de son Data Center de Nairobi

(Agence Ecofin) - La société Africa Data Centres, filiale du fournisseur de connectivité Internet Liquid Telecom, a étendu les capacités de stockage de son East Africa Data Centre (EADC) construit à Nairobi, au Kenya. L’infrastructure technologique jouit désormais d'un espace de 500 mètres carrés supplémentaires. Cette opération d'extension, l’entreprise indique qu’elle résulte de la forte demande en services de colocation et d'hébergement en Afrique.

Selon Dan Kwach (photo), le directeur général du EADC, le « centre de données ultramoderne de Nairobi a dépassé les attentes depuis son ouverture en 2013, et nous continuerons à servir notre clientèle en expansion avec des solutions de centres de données de classe mondiale ». Il a souligné qu’en « hébergeant leurs données en Afrique, les entreprises de la région ont à tout moment une visibilité claire sur la localisation de leurs données clients sensibles et sur les parties qui ont accès à ces données. Cela envoie un message clair aux consommateurs que votre entreprise est sérieuse au sujet de la confidentialité et de la protection des données ».

Avec cette nouvelle extension de sa capacité de stockage, EADC, qu’Africa Data Centres présente comme la première infrastructure de la région à recevoir la certification Tier III de l'Uptime Institute, offre maintenant un espace de stockage total de 2000 mètres carrés.