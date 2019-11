Au Togo, la Cedeao planche sur un Fonds communautaire de développement des transports et de l’énergie

(Agence Ecofin) - Il se tient à Lomé, au Togo, les 18 et 19 novembre 2019, une réunion consultative des responsables des cellules nationales de la Cedeao, sur le Fonds pour le développement et le financement des secteurs des transports et de l’énergie de l’institution (FODETE).

La rencontre de 2 jours vise à informer et consulter ces acteurs sur ce mécanisme communautaire, et d’échanger sur les modalités de sa création, en vue d'élaborer une feuille de route claire pour son adoption et sa mise en œuvre par les organes statutaires de la Cedeao.

Ainsi, pour sa constitution, le Fonds devrait être alimenté « par un système de taxation sur les divers produits (agricoles, miniers, pétroliers, gaziers) de la région », selon Sediko Douka, Commissaire à l’Energie et aux Mines à la Cedeao, avec pour mission de permettre aux Etats membres de lever des ressources financières sur le marché international.

Pour rappel, le FODETE est né en 2009 à Abuja, dans le cadre de la 36ème conférence des Chefs d’Etat de la sous-région, avec pour objectif de mettre en place un mécanisme soutenable de financement local des secteurs de l’Energie et des Transports, en vue de répondre aux défis des infrastructures dans l’espace communautaire.

