Group Vivendi Africa déploie Canalbox, le premier reseau internet très haut débit FTTH au Congo

(CANAL+ ) - Group Vivendi Africa (GVA), opérateur télécom spécialisé dans la fourniture d’accès internet Très Haut Débit en Afrique, lance aujourd’hui à Pointe-Noire (République du Congo) CANALBOX, son offre internet Très Haut Débit en FTTH, la fibre jusqu’à l’abonné final. Après le Gabon en octobre 2017 et le Togo en mars 2018, il s’agit de la troisième opération commerciale de GVA qui vient ainsi renforcer son réseau sur le continent africain.

Les offres CANALBOX, à destination du grand public, et CANALBOX PRO pour les entreprises, révolutionnent l’accès à internet et les usages en Afrique. Le réseau en fibre optique FTTH va continuer à être développé dans plusieurs autres métropoles d’Afrique prochainement.

GVA investit dans son propre réseau 100% en fibre optique et assure un très haut niveau de qualité de service, de la planification à la construction, puis lors de l’exploitation. Pour la distribution, GVA s’appuie sur le réseau commercial de CANAL+, concrétisant ainsi les synergies au sein du Groupe Vivendi et renforçant les fortes ambitions de Vivendi sur le continent africain.

Marco de Assis, Directeur général de GVA, déclare : « Nos équipes construisent le meilleur réseau de télécommunications pour les Congolais car nous sommes persuadés que l’accès internet Très Haut Débit doit être accessible à tous. Grâce à notre implantation, nous allons nous positionner à la fois sur le marché des télécommunications local et également en tant qu’acteur-clé afin de soutenir le développement économique et social du Congo. Nous sommes très fiers d’être le premier à lancer un véritable réseau FTTH au Congo, capable de fournir des services de qualité supérieure et de prix véritablement abordables pour la plus grande partie de la population et des entreprises».

À propos de GVA - GROUP VIVENDI AFRICA

GVA, filiale du groupe Vivendi, est un opérateur télécom spécialisé dans la fourniture d’accès internet Très Haut Débit en Afrique. La technologie déployée est celle du FTTH - Fiber to the Home / la fibre optique jusqu’au domicile du client - qui garantit aux abonnés une qualité internet ultra performante. GVA construit son propre réseau en fibre optique et investit à long terme, concrétisant ainsi sa vision en faveur du développement numérique. En octobre 2017, GVA a lancé ses activités à Libreville (Gabon) puis en mars 2018, à Lomé (Togo). Dans chaque ville, GVA a contribué à la création de plusieurs centaines d’emplois locaux ainsi qu’à la professionnalisation des filières d’avenir pour les métiers de l’ingénierie, du numérique et de la distribution.