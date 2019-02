Ghana: Celltel Networks, RAC et CEIEC s’unissent pour la réalisation du projet « Smart Cities » d’une valeur de 300 millions $

(Agence Ecofin) - Celltel Networks, Roberta Annan Consulting (RAC) et la Société de coopération internationale du gouvernement chinois (CEIEC) ont signé un protocole de collaboration pour prendre part à la réalisation du projet « Smart Cities » du Ghana, dont le budget de mise en oeuvre est estimé à 300 millions de dollars US.

En vertu de l’accord, la plateforme d’information itnewsafrica.com précise que la société ghanéenne Celltel Networks agira comme concepteur des villes intelligentes, RAC jouera le rôle de conseil en transaction pour la CEIEC, tandis que celle-ci s’alliera au consortium d’experts pour mener à bien le projet.

D’ici quelques jours, les trois partenaires concluront un nouvel accord de partenariat, cette fois avec les autres partenaires au projet « Smart Cities » qui sera financé par un consortium de banques d’investissement et de fournisseurs privés.

Le projet a été conçu pour fournir aux populations un ensemble de services sociaux à valeur ajoutée s’appuyant sur la technologie, l’accès à un réseau Wi-Fi abordable à l'échelle nationale, la numérisation de l’administration.

D’après Prince Kofi Kludjeson, fondateur et président de Celltel Networks, la société a décidé d’investir dans le projet « Smart Cities » parce qu’elle « croit au programme Ghana Digital du gouvernement, caractérisé par des services sans papier dans toutes les administrations du gouvernement, des systèmes d’adresses numériques et divers services électroniques tels que l’éducation en ligne, la santé en ligne, l’agriculture en ligne, etc. »