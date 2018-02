La construction du câble METISS, confiée à Alcatel Submarine Networks et Electra TLC SPA

(Agence Ecofin) - Le consortium du système sous-marin de fibre optique METISS (MElting poT Indianoceanic Submarine System) a confié la construction de cette infrastructure télécoms à très haut débit aux sociétés Alcatel Submarine Networks et Elettra TLC SPA. Le contrat entre les dix sociétés représentant le consortium METISS -Emtel et CEB FiberNET Co Ltd de Maurice, Blueline, Telma et Airtel de Madagascar ; Canal + Telecom, SRR (SFR Réunion), Telco OI (Only), Zeop de La Réunion et Belgacom International Carrier Services- et les deux constructeurs, signé au début du mois de février 2018, a été dévoilé le 16 février 2018.

La durée des travaux de construction du câble METISS n’a pas été dévoilée, mais la mise en service de l’infrastructure, longue d’environ 3500 km, est prévue pour 2019. D’une valeur financière globale de près de 75 millions d’euros, le câble METISS bénéficie du soutien financier de l'Union européenne et de l'Agence française de développement (Afd). Il reliera Maurice, La Réunion et Madagascar, au continent africain, pour se connecter aux autres câbles internationaux. Il fournira une vitesse de connexion de 24Tbps.

Lors de la cérémonie de signature du protocole d’accord de coopération pour l'installation du câble METISS, le 29 juin 2016 à Antananarivo, Jean Claude de l'Estrac, alors secrétaire général de la Commission de l’océan Indien, s’était réjoui de cette coopération technologique. Il avait déclaré que « cet accord historique […] modifiera profondément le paysage numérique régional et permettra la démocratisation de l'accès au très haut débit au bénéfice des populations et des acteurs économiques ».