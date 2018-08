Liquid Telecom, en partenariat avec Sigfox, va construire un réseau pour l’internet des objets au Kenya

(Agence Ecofin) - Liquid Telecom Kenya, le fournisseur de connectivité par fibre optique, a signé un accord de partenariat avec la société Sigfox, spécialisée dans la fourniture de services et de réseaux IoT, pour la construction d’un réseau pour l’internet des objets (IoT), dans le pays. La cérémonie s’est tenue le 16 août 2018, à Nairobi, en marge de la première journée du sommet sur l’internet des objets et l’intelligence artificielle en Afrique de l’Est.

De nouvelles stations de base seront construites pour le nouveau réseau IoT, dont l’ambition est une couverture de 85% du territoire national. Elles seront connectées au réseau de fibres optiques de Liquid Telecom pour garantir un service d’une grande fiabilité.

A travers le réseau IoT qu’entreprend Liquid Telecom, la société veut capter les opportunités d’affaires potentielles que porte le « Big Four agenda » du gouvernement, le programme de croissance adossé aux quatre piliers que sont l’agriculture, l’industrie manufacturière, la santé et les logements.

Liquid Telecom voudrait, en effet, introduire Internet et la numérisation dans les secteurs de l’agriculture, la pêche, l’élevage, les transports et la logistique, les services publics et l’énergie, les industries lourdes, la vente au détail, les banques et les assurances, les villes intelligentes, etc.

Joel Muigai, responsable de la stratégie IoT chez Liquid Telecom Kenya, a expliqué que l’entreprise construira un réseau « qui nous permettra de connecter littéralement n'importe quoi […] Ce réseau permettra aux Kényans de développer leurs propres solutions maison pour les nombreux défis socio-économiques et commerciaux auxquels ils sont confrontés ».