Namibie: MTC confie à Polar Power Inc l’équipement de ses stations télécoms en énergie hybride

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Mobile Telecommunications Namibia (MTC) a confié au fournisseur de solutions énergétiques vertes, Polar Power Inc, le contrat de fourniture de solutions énergétiques propres à ses 524 futures stations télécoms, composantes du projet 081 Every1. C’est la filiale nouvellement créée de Polar Power Inc, Polar Power Africa, basée à Windhoek, qui réalisera le chantier.

Arthur Sams, le président-directeur général de Polar Power, a expliqué qu’à travers cette orientation stratégique, l’entreprise est décidée à diversifier ses revenus et à s’imposer sur un segment de marché encore riche d’opportunités. « Nous avons rencontré des projets où les opérateurs de tours et les opérateurs de télécoms (ORM) ont sous-traité la construction de sites cellulaires et les systèmes électriques aux entrepreneurs généraux qui n'étaient pas en mesure d'évaluer les nouvelles technologies. Par conséquent, il était logique de rivaliser avec ces entrepreneurs généraux afin d'acquérir les exigences d'alimentation et de refroidissement », a déclaré Arthur Sams.

L’ouverture par Polar Power d’une filiale en Namibie traduit le développement de sa stratégie africaine, entamée en 2017, à travers l’installation de son tout premier point de présence sur le continent. La société, consciente du défi énergétique auquel sont confrontés tous les opérateurs de télécoms dans la fourniture de leur service, avait estimé que se positionner sur ce marché avant les autres était une aubaine à ne pas rater.

