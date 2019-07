Rapport de TM Forum sur le processus d’appel d’offres : vers la fin d’un système obsolète ?

(ITD ) - L’un des grands pas en avant dans l’évolution de ClickOnSite a été l’utilisation du modèle de données du TM Forum (Information Framework (SID) et du Business Process Framework (eTOM) comme référence. En adoptant et en adhérant à leurs normes dans l’industrie des télécommunications, nous maintenons ClickOnSite optimisé et en phase avec les meilleures pratiques de l’industrie.

Notre alignement sur TM Forum et les autres normes de l’industrie est un élément clé pour nous maintenir à la pointe de la transformation numérique dans l’industrie des télécommunications.

Au fur et à mesure que les Opérateurs de Réseau Mobile et les Towercos font face à un nombre croissant de pylônes et d’équipements, ils font face aux soucis d’outils et de processus logiciels inefficaces dans la gestion de leur infrastructure de tours passives. Ainsi, ils recherchent désormais des solutions logicielles qui rendront leurs équipes efficaces et leur permettront d’opérer à l’échelle (voir aussi le billet de blog « Développer ou acheter, il faut choisir »). Nous voyons ainsi affluer de nombreuses expressions de besoins (EB) concernant ClickOnSite pour la gestion passive de l’infrastructure de sites.

Nous avons donc lu avec beaucoup d’intérêt la critique du Forum TM sur l’usage actuel des appels d’offres dans l’industrie des télécommunications « Time to kill the RFP ? Réinventer les achats informatiques pour les années 2020 » . Un excellent résumé du rapport complet a été rédigé par Light Reading sous le titre « RFP Process No longer Fit for Purpose – Report » .

ITD est un pont entre la façon traditionnelle/établie dont les télécommunications fonctionnent, évoluent et l’utilisation de la technologie pour améliorer de manière significative leur efficacité opérationnelle et, par conséquent, les résultats financiers des entreprises.

ClickOnSite n’est pas seulement une excellente solution logicielle pour la gestion des tâches et des informations, mais c’est aussi un élément clé de la transformation numérique vers des processus plus efficaces chez nos clients.

Le rapport complet de TM Forum contient de nombreuses idées intéressantes. Toutes les suggestions ne s’appliqueront pas à chaque entreprise ou situation. « Nous ne croyons pas que le processus d’appel d’offres en matière d’approvisionnement en télécommunications changera du jour au lendemain. Mais il y a matière à réflexion dans le rapport que tout acheteur ou fournisseur de l’industrie des télécommunications peut lire et considérer selon son point de vue. »

Les 3 concepts clés de l’analyse du TM Forum intégrés nativement dans notre ADN et dans ClickOnSite

Le Temps – si précieux

L’analyse du Forum sur la MT indique que la durée habituelle du processus d’un appel d’offres est de 12 à 18 mois. De tels délais ne reflètent pas l’évolution rapide des logiciels et du monde des affaires.

Les logiciels et l’entreprise sont devenus itératifs et agiles : le processus doit en tenir compte. Alors que la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) est déjà fastueuse à établir, il est logique que les maîtres d’ouvrage souhaitent vivement réduire le nombre de personnalisations nécessaires.

La personnalisation prend du temps et coûte plus cher, de la mise en œuvre à la gestion continue (c’est-à-dire les mises à jour et/ou les adaptations).

ClickOnSite est configurable (low code), qui permet à des personnes non techniques de configurer les fonctions plutôt que de les personnaliser.

Les avantages sont multiples :

temps coût flexibilité satisfaction du client

2) Le Partenariat – facteur de réussite

La raison principale pour laquelle les entreprises prennent autant de temps à choisir un fournisseur est que les coûts de changement d’une solution logicielle sont très élevés : elles ne veulent pas faire un mauvais premier choix. Il est logique sur le long terme de trouver un fournisseur de logiciels qui est un partenaire sur lequel vous pouvez compter, comme une extension spécialisée de votre propre département informatique.

La question est de savoir : comment faire un choix fiable de façon rapide ?

TM Forum recommande de faire des proof of concept (POC). Nous sommes entièrement d’accord avec cela, et c’est quelque chose que nous faisons souvent. Cependant, les POC demandent du temps et de l’énergie de part et d’autre, de sorte que même cette mesure ne devrait être prise que lorsque le client et le fournisseur de services sont confiants que les chances de succès sont positives.

ITD pense que le meilleur premier filtre pour une entreprise à la recherche d’un partenaire est la low-tech :

Examiner la fidélité des clients envers son fournisseur. Parler aux références citées par le fournisseur.

Cette première étape vous rapprochera beaucoup plus rapidement d’une liste restreinte de fournisseurs/partenaires. Elle vous permettra entre autres de bien connaître les services fournis, la qualité du support offert et d’envisager sereinement une collaboration avec eux.

3) L’Agilité – la clé du succès

L’agilité est étroitement liée au partenariat.

Naturellement, nous pratiquons l’agilité dans le sens de développement logiciel de sprints/itérations et de versions régulières de ClickOnSite.

Mais nous pratiquons également l’agilité en termes d’intégration avec les systèmes informatiques de nos clients : ClickOnSite est flexible pour interagir via l’API avec pratiquement tous les programmes & systèmes externes.

« Enfin, nous sommes agiles en termes de support client et… de partenariat ! ITD est intimement persuadé que si nos clients sont heureux et prospères, notre entreprise le sera aussi. »

Nous sommes proactifs dans nos communications avec nos clients – c’est une méthode qui fonctionne. C’est pourquoi nous sommes également très fiers de partager notre liste de clients qui montre la fidélité et le faible taux de désabonnement parmi nos clients. Soyez-en certain : au fur et à mesure de l’évolution du processus d’appel d’offres dans le secteur des télécommunications – à l’instar de la tendance générale de la transformation numérique – ITD sera présent aux côtés de nos clients et prospects. Pourquoi ne pas en discuter ensemble ? Contactez-nous !