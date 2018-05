Les Seychelles préparent une seconde connexion à un câble sous-marin de fibre optique

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République des Seychelles et les opérateurs de téléphonie mobile Airtel et Cable and Wireless Seychelles (CWS), à travers la société Seychelles Cable Systems Company Ltd (SCSCL), ont décidé d’investir dans une seconde connexion du pays à un câble sous-marin de fibre optique.

D’après Benjamin Choppy, le secrétaire principal du Département des technologies de l'information et de la communication, par ailleurs président de SCSCL, l’investissement dans cette nouvelle connexion sous-marine n’a pas uniquement un intérêt financier, mais souverain également.

A travers cette nouvelle connexion, le gouvernement voudrait en effet garantir la continuité des services de télécommunications en cas d’incident sur le seul câble auquel le pays est connecté, le Seychelles East Africa System (SEAS).

Selon Benjamin Choppy, le SEAS prend en charge plus de 90% du trafic Internet du pays. Le reste est géré par satellite. En cas d’incident, le président de SCSCL indique qu'il est impossible de réattribuer immédiatement au satellite le volume de trafic que gérait le câble sous-marin. Conséquence, de nombreux secteurs verront leurs activités entravées et perdront des revenus.

L’inconvénient qu’il y a à dépendre d’un seul câble sous-marin de fibre optique, les Seychelles l’ont d’ailleurs expérimenté. En 2012, une coupure de l'infrastructure télécoms en haute mer a nécessité près d'un mois pour mobiliser des techniciens et effectuer les réparations. Le pays en a beaucoup souffert.

La mise en œuvre de la nouvelle connexion à la fibre optique sous-marine, le gouvernement voudrait la réaliser à la fin de l'année 2019.

