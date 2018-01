Egypte : Linatel négocie avec Telecom Egypt la construction de son réseau mobile

(Agence Ecofin) - La société Linatel Telecommunications veut participer à la construction du réseau mobile de l’opérateur historique Telecom Egypt. C’est Hamdy El-Leithy, son président- directeur général qui l’a confié au site d’information dailynewsegypt.

Selon lui, les négociations pour décrocher ce marché, ont été entamées avec la société télécoms publique, il y a un an. Linatel Telecommunications espère obtenir une réponse définitive de son interlocuteur sur ce sujet dans les prochains jours.

Actuellement, Telecom Egypt qui a fait son entrée sur le marché du mobile le 28 septembre 2017, sous la marque WE, opère en grande partie à travers le réseau de ses concurrents Orange et Etisalat Misr avec lesquels il a signé des accords de roaming national.

Cependant, la compagnie qui s’est toujours voulue indépendante afin d‘exprimer pleinement son agressivité commerciale, poursuit la construction progressive de son propre réseau mobile.

Telecom Egypt a versé 595 millions de livres égyptiennes (33,6 millions de dollars US), à l'Autorité nationale de régulation des télécommunications (NTRA) pour obtenir les fréquences nécessaires aux services mobiles, et investi près d’1,4 milliard de livres égyptiennes (79,1 millions de dollars US) pour établir l'infrastructure requise à la fourniture des services 4G mobile.

Avec son propre réseau mobile, Telecom Egypt qui est déjà leader dans le segment des télécommunications fixes, veut réaliser son ambition d’être également l’opérateur leader devant Vodafone, Orange et Etisalat. La société veut couvrir l’ensemble du territoire national avec ses services haut débit et à valeur ajoutée.