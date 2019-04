Ghana: Google a finalement ouvert son laboratoire d’Intelligence artificielle d’Accra

(Agence Ecofin) - En juin 2018, la société américaine Google annonçait l’ouverture d’un centre de recherche en Intelligence artificielle (IA) à Accra, la capitale du Ghana. C’est chose faite depuis le 11 avril 2019. L’infrastructure technologique a officiellement été inaugurée. A travers elle, le géant américain entend collaborer avec les universités et les centres de recherche locaux, travailler avec les décideurs politiques sur les utilisations potentielles de l'IA en Afrique dans les secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’éducation.

Moustapha Cissé (photo), le directeur du nouveau centre Google d’Accra, estime que « l’Afrique est confrontée à de nombreux défis, et l’utilisation de l’intelligence artificielle peut y être plus importante encore ici qu’ailleurs (…) Le but est également d'ouvrir les yeux des politiciens sur cette nouvelle technologie et de leur faire réaliser son importance. J'espère qu'ils investiront plus pour former à l'intelligence artificielle en Afrique et pour l'appliquer dans différents domaines». Le tout nouveau laboratoire de Google réunit dix chercheurs venus du monde entier et compte recruter de nouveau.

L’ouverture par Google du centre de recherche en intelligence artificielle au Ghana entre dans le cadre du renforcement de ses investissements sur le continent. Des efforts que Sundar Pichai, le président-directeur général de l’entreprise technologique, annonçait depuis 2017. L’objectif est de positionner définitivement Google sur le continent, présenté comme le prochain marché mondial de l’Internet et des technologies de l’information, où la concurrence prend progressivement de l’ampleur.