Orange Group annonce la construction d’un réseau de fibre optique en Afrique de l’Ouest

(Agence Ecofin) - Le groupe de télécommunications français Orange a annoncé la construction d'un nouveau réseau de fibre optique en Afrique de l'Ouest. L’infrastructure télécoms terrestre qui sera couplée à des câbles sous-marins reliera toutes les principales capitales de la région, notamment Dakar, Bamako, Abidjan, Accra, Lagos, Ouagadougou.

L’information a été révélée par la société télécoms lors de l’AfricaCom, le salon international de la technologie et des télécommunications, qui se tient en Afrique du Sud, au Cape Town International Convention Centre (CTICC) du 12 au 14 novembre 2019.

Justifiant ce nouvel investissement, Alioune Ndiaye, le PDG d'Orange au Moyen-Orient et en Afrique, a déclaré qu’il « représente un investissement majeur qui garantira la disponibilité de la connectivité internationale, et permettra à Orange de répondre à la demande de bande passante accrue nécessaire au développement numérique continu des territoires de la zone ».

Le lancement commercial du réseau de fibre optique d’Afrique de l’Ouest est prévu pour le deuxième trimestre 2020. Il contribuera à consolider la position d’Orange en tant que leader dans la sous-région.

Pour Jérôme Barré, le responsable de la vente en gros et des réseaux internationaux à Orange, ce nouveau projet démontre clairement le leadership du groupe télécoms et son expertise dans la conception, le déploiement et l’exploitation d’infrastructures réseau internationales.

