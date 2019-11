Liquid Telecom annonce l’interconnexion par fibre optique de l’Afrique de l’Est et de l’Ouest

(Agence Ecofin) - Le fournisseur panafricain de connectivité Internet par fibre optique, Liquid Telecom, annonce ce 13 novembre 2019 l’interconnexion par fibre optique de l’Afrique de l’Est à celle de l’Ouest. La connexion s’est faite à travers la jonction du réseau de fibre optique de 2 600 km qui traverse la RDC, au One Africa (le réseau de fibre optique long de près de 70 000 km) qui relie Cape Town en Afrique du Sud au Caire en Egypte.

« Liquid Telecom a connecté l’Est de l’Afrique à l’Ouest avec le corridor numérique le plus direct de l’hémisphère sud. Nous avons défini une nouvelle référence et franchi une étape historique dans notre vision de créer une Afrique plus connectée… En reliant la RDC au réseau de fibre optique panafricain en expansion rapide de Liquid Telecom et au reste du monde, cette infrastructure de transformation jette les bases de la croissance numérique. Une connectivité large bande rapide et fiable fera progresser la société, alimentera l'innovation et aidera à promouvoir le commerce panafricain », s’est réjoui Nic Rudnick (photo), le PDG du groupe Liquid Telecom.

Selon Liquid Telecom, il y a peu, aucun réseau de fibre optique terrestre direct n'existait entre l'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Le trafic de réseau entre Kinshasa en RDC et Dar es Salaam en Tanzanie était acheminé via Londres.

« La liaison fibre optique est-ouest de Liquid Telecom promet une latence considérablement réduite entre les autres continents via l’Afrique. Il répond également à la demande croissante d'entreprises mondiales pour une communication rapide, fiable, de grande capacité et économique dans l'hémisphère sud », a soutenu la société télécoms.

Lire aussi :

01/07/2019 - Liquid Telecom va déployer et exploiter le réseau national de fibre optique du Soudan du Sud

21/12/2018 - Liquid Telecom construira un réseau de fibre optique de plusieurs millions de rands en Afrique du Sud, en 2019

11/09/2018 - Liquid Telecom a démarré la construction de la liaison de fibre optique entre Le Cap et Le Caire