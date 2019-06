AfriLabs accueille 27 nouveaux centres d’innovation TIC qui viennent renforcer son réseau africain

(Agence Ecofin) - Le réseau panafricain de centres d’innovation TIC, AfriLabs, a annoncé le 10 juin 2019 l’accueil de 27 nouveaux hubs technologiques. Ces nouvelles infrastructures sont présentes dans six pays d’Afrique. Il s’agit du Botswana, de la Guinée, de la Libye, de Maurice, du Soudan du Sud et de la Tunisie.

Ces nouveaux centres d’innovation technologique viennent porter leur nombre total dans le réseau d’AfriLabs à 158, dans 45 pays, dont 82 villes.

Selon Anna Ekeledo (photo), la directrice exécutive d’AfriLabs, l’ajout des 27 nouveaux centres d’innovation TIC à son réseau rapproche l'organisation de son objectif consistant à couvrir l'ensemble de ses communautés dans les 55 pays africains. « Nous pensons qu'en atteignant cet objectif, nous nous rapprochons d'un continent intégré et prospère, favorisé par la collaboration ouverte, l'innovation et l'entrepreneuriat, animé par les pôles et leurs communautés à travers l'Afrique », a-t-elle déclaré.

AfriLabs qui fait de la technologie, de l'innovation et de l'esprit d'entreprise, un moteur de développement socio-économique du continent, veut créer, à travers son réseau de centres technologiques, un environnement de collaboration ouverte, d’innovation technique et de soutien de la communauté technologique pour la création de technologies de fabrication africaine orientées vers des secteurs stratégiques tels que le social, l’économie ou encore l’environnement.