Ouganda : le président Yoweri Museveni a initié la 4ème phase de construction du réseau national de fibre optique

(Agence Ecofin) - Le président de la République d’Ouganda, Yoweri Museveni, a procédé le 11 mai 2019 au lancement de la quatrième phase de construction du réseau national de fibre optique. La cérémonie s’est tenue dans le district de Koboko, dans la région du Nil occidental. L’installation de l’infrastructure télécoms à haut débit s'étendra aux districts de Pakwach, Nebbi, Arua, Yumbe, Koboko, Adjumani, Katakwi et aux points frontaliers d’Oraba, Vurra et Mpondwe.

Le réseau de fibre optique contribuera à une amélioration de l’accès des populations aux services télécoms de haute qualité. Il contribuera également à améliorer la fiabilité et la compétitivité des services télécoms à haut débit au niveau régional, en rendant possible l’établissement de nouvelles connexions internationales avec les pays voisins, notamment le Soudan du Sud et l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Le réseau national de fibre optique de l’Ouganda est un projet financé par la Banque mondiale et réalisé par la société technologique chinoise Huawei. Antony Thompson, le responsable pays de la Banque mondiale pour l’Ouganda, a expliqué que l’aide apportée par l’institution internationale au pays, pour la réalisation de cette infrastructure télécoms, se justifie par son impact social. Elle permettra de réduire les crises Internet en Ouganda et d’offrir de nouvelles possibilités aux habitants.

Frank Tumwebaze, le ministre ougandais de l'Information, des TIC et de la Communication, a souligné qu’au-delà de l’amélioration de la connectivité, le réseau national créerait aussi des emplois.