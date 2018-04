Arabsat annonce le lancement d’ici la fin d’année, d’un nouveau satellite qui renforcera son offre de haut débit en Afrique

(Agence Ecofin) - Au cours d’une conférence de presse organisé le 12 avril 2018, l’Organisation arabe des satellites de communication (Arabsat) a annoncé le lancement d’ici la fin d’année, d’un nouveau satellite de communication qui viendra renforcer son offre de haut débit en Afrique. Khaled Ben Ahmed Balkheyour (photo), le président de l’Arabsat, a ajouté que le nouvel équipement télécoms renforcera également la couverture de l’organisation en matière de téléphonie mobile, de diffusion télévisée et de prestation de communications militaire et maritime.

Le nouveau satellite, baptisé Arabsat-6A, a déjà été assemblé par Lockheed Martin. La société spécialisée dans la recherche, la conception, le développement, la fabrication, l'intégration et le maintien de systèmes, de produits et de services de technologie de pointe, a déjà expédié l’équipement dans son usine de Sunnyvale, en Californie. Elle y effectuera une série de tests -bombardement de son, exposition à la chaleur et au froid extrêmes, exposition au vide total- dont l’objectif est de s'assurer que le satellite est prêt à endurer toutes les conditions de vol pour sa mise en orbite.

Lisa Callahan, la vice-présidente et directrice générale du Département Commercial Civil Space chez Lockheed Martin, avait expliqué que l’Arabsat-6A est l’un des satellites de communication commerciale les plus avancés jamais construits par l’entreprise. Elle avait souligné qu’il est rempli de nouvelles innovations, dont des panneaux solaires 30% plus légers et 50% plus puissants, des logiciels de vol améliorés et des capacités de propulsion plus efficaces qui prolongent la vie des manœuvres. Des améliorations qui fournissent précision, performance et valeur en orbite.