Ouganda : huit consortiums chinois et européens en lice pour la construction de l’autoroute à quatre voies entre Kampala et Jinja, d’un coût d’un milliard $

(Agence Ecofin) - Huit entreprises et consortiums essentiellement chinois et européens ont soumissionné pour le projet de construction d’une autoroute à quatre voies entre la capitale ougandaise, Kampala, et le deuxième centre commercial du pays, à savoir la ville de Jinja, située dans le sud-est, à proximité du lac Victoria.

Il s’agit notamment de KJ Connect, Vinci Concessions et Mota-Engil de France et du Portugal ; Strabag et IC Ictas d'Autriche et de Turquie ; Tecnasol Luisa Goncal du Portugal ; China Communications Construction Company et China First Highway Engineering Company Ltd ; et CCECL et CRCCIG de Chine. On compte également Enkula Expressway (Afrique du Sud), le groupe Shapoorji Pacconji (Inde) et le consortium CCKS composé de sociétés chinoises et sud-coréennes.

Le coût du projet est estimé à 1,1 milliard $. Sur ce montant, 400 millions $ ont déjà été mobilisés par le gouvernement ougandais. Le reste du financement devra être mobilisé par l’entreprise ou le consortium retenu.

L'entreprise ou le consortium sélectionné devra concevoir, construire, financer en partie, exploiter et entretenir le projet pendant 30 ans.

La nouvelle route devrait réduire le temps de trajet entre Kampala et Jinja à 70 minutes. Actuellement, il faut environ deux heures et demie pour voyager entre les deux villes.

Le projet devrait, par ailleurs, générer environ 1500 emplois pendant la construction et 250 emplois après la construction, pour exploiter et entretenir la route. Il devrait également générer des recettes fiscales d’au moins 300 millions $ sur la durée de la concession.