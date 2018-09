MainOne et Minkels s’associent pour construire des centres de données en Afrique de l’Ouest

(Agence Ecofin) - MainOne, le fournisseur africain de solutions de connectivité et de centres de données, a dévoilé son intention de construire davantage de centres de données en Afrique de l’Ouest, en partenariat avec le fournisseur de centres de données, Minkels. Il est prévu, à cet effet, la construction de trois nouveaux centres de données à Sagamu, au Nigeria, à Accra (Ghana) et à Abidjan (Côte d'Ivoire). Les installations du Nigeria et du Ghana devraient ouvrir en 2019 et celle de Côte d'Ivoire en 2020.

Selon Funke Opeke (photo), la présidente-directrice générale de MainOne, c’est la prolifération rapide des TIC en Afrique de l’Ouest qui justifie cet investissement dans les infrastructures de stockage. « Des investissements ciblés dans la région permettront de combler le fossé en matière d’infrastructure numérique et de faire face au recours croissant au stockage de données », a expliqué la plus haute responsable de MainOne.

Christiaan van Terheijden, le président-directeur général de Minkels, a affirmé que la décision de collaborer avec MainOne découle de la volonté de prendre part à la transformation numérique de l’Afrique de l’Ouest. « MainOne est une entreprise qui sait comment utiliser l’internet en Afrique de l’Ouest, en investissant dans l’infrastructure numérique nécessaire à la croissance de l’écosystème haut débit dans la région. Cela profite à la fois aux habitants et aux modèles d’affaires Internet dans la région », a-t-il expliqué.