Les Seychelles confient à Huawei leur connexion à un second câble sous-marin de fibre optique

(Agence Ecofin) - Le gouvernement des Seychelles, à travers la société Seychelles Cable Systems Co Ltd (SCS), a signé le 05 septembre 2018 un mémorandum d’entente avec la société Huawei International, Huawei Marine Networks et PEACE Cable International Networks. L’accord de collaboration porte sur la connexion des Seychelles à un second système sous-marin de fibre optique, le PEACE (Pakistan East Africa Cable Express).

L’engagement qui a été pris en marge du Sommet de Beijing 2018 du Forum de coopération sino-africain (FOCAC), matérialise la volonté des Seychelles de diversifier, mais surtout de renforcer leurs capacités data.

Actuellement, les Seychelles sont connectées à un seul câble sous-marin de fibre optique, le Seychelles East Africa System (SEAS), construit en 2012 par SCS. Il prend en charge 90% du trafic du pays. Cette totale dépendance du pays à cette infrastructure de télécoms lui est souvent dommageable en cas d’incident. Cela a été le cas en 2012. Une coupure de l'infrastructure de télécoms en haute mer a privé le pays de connectivité Internet pendant près d’un mois. De nombreux secteurs d’activité ont vu leur activité chuter, tout comme leurs revenus.

Pour Ben Choppy, le secrétaire principal du Département des TIC et président du SCS, la signature du mémorandum d’entente avec Huawei International, Huawei Marine Networks et PEACE Cable International Networks « est historique pour les Seychelles, car elle marque le début de la réalisation de ses projets d'infrastructures nationaux stratégiques. Avec la seconde liaison du pays par câble sous-marin, nous atteindrons notre objectif de sécurité à long terme dans notre réseau de télécommunications international ».

Les travaux pour la connexion du petit Etat insulaire au PEACE devraient débuter en 2019 et s’achever en 2020. Ben Choppy a souligné qu’ « en se connectant au câble PEACE, les Seychelles ne seront pas seulement liées à l'Afrique et à l'Asie, mais aussi directement à l'Europe, ce qui est très bénéfique ».