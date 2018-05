Le câble sous-marin à fibre optique Monet est entré en service, au grand bonheur d’Angola Cables

(Agence Ecofin) - L’infrastructure télécoms sous-marine à fibre optique Monet, reliant Boca Raton en Floride à Fortaleza et Santos au Brésil, est officiellement entrée en service au grand bonheur d’Angola Cables. Le câble conçu et bâti sous le concept d’infrastructure ouverte, capable de délivrer une capacité de plus de 64 Tbps, permet à la société publique angolaise engagée dans l’exploitation et la commercialisation de capacités de transmission et de transit IP, d’engager l’exploitation de multiples contrats de fourniture de capacités data.

Antonio Nunes (photo), le président du Comité exécutif de Monet, par ailleurs président-directeur général d’Angola Cables, a déclaré que «l'achèvement du réseau de câbles sous-marins Monet, constitue une étape extrêmement significative pour le marché, en offrant aux câbles sous-marins une nouvelle génération de technologie, capable de répondre au nouveau défi de l'évolution numérique».

Selon lui, « l'effort consistant à mettre en service ce câble sous-marin doté de connexions directes et à faible latence, offrira des avantages réels aux économies de ces régions. La vague numérique ouvre de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités d'affaires, dont la plupart demeurent inconnus à ce stade. Le réseau Monet garantira la contribution apportée au développement et à la croissance du bien-être».

Le câble Monet appartient au consortium formé de la société brésilienne Algar Telecom, Angola Cables (Angola), l’Uruguayenne Antel et de l’Américaine Alphabet, branche de Google.