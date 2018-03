Soudan: Sudatel Telecom Group et Liquid Telecom construiront un réseau de fibre optique à travers le pays

(Agence Ecofin) - L’opérateur historique du Soudan, Sudatel Telecom Group et Liquid Telecom, la filiale du groupe Econet Global, ont signé un mémorandum d’entente pour construire un réseau de fibre optique à travers le pays. Le partenariat, fruit des échanges engagés entre les deux compagnies lors du Mobile World Congress qui s’est clos le 1er mars 2018 à Barcelone en Espagne, a été matérialisé entre Tarig Hamza Zain Alabdeen, le président directeur général de Sudatel Telecom Group, et Nic Rudnick, le président directeur général de Liquid Telecom Group.

A travers l’expertise technique de Liquid Telecom dans le déploiement de réseaux, Sudatel Telecom Group veut offrir aux domiciles et aux entreprises, qui dépendent encore grandement des réseaux satellites, une connectivité plus relevée. Strive Masiyiwa, le fondateur et président exécutif d'Econet Global, estime que «ce partenariat entre Sudatel et Liquid Telecom ouvre la voie à une pénétration accrue des services à haut débit en Afrique, transformant la façon dont les gens vivent, apprennent et travaillent ».

Pour Nic Rudnick, Liquid Telecom a déjà fait ses preuves sur le continent en apportant « des réseaux de fibres optiques de classe mondiale à des régions auparavant mal desservies en Afrique ». Il souligne que le soutien apporté à Sudatel « dans ses efforts pour fournir des services FTTH de premier plan à un plus grand nombre d'entreprises et de consommateurs au Soudan », contribuera à la croissance de l'économie numérique du pays.