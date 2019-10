Kenya : 41 millions $ levés lors de la première émission d’obligations vertes

(Agence Ecofin) - Les premières émissions d’obligations vertes au Kenya ont permis la levée de 41,45 millions $ (4,3 milliards de shillings), rapporte Reuters. Ces fonds serviront à la mise en place de logements estudiantins écologiques. Leur émission a été faite par Acorn Holdings, un promoteur immobilier en suivant les nouvelles normes mises en place par le pays, en février 2019, pour les obligations vertes.

La Standard Bank qui a arrangé l’opération, a affirmé que ces obligations étaient pourvues d’un taux d’intérêt de 12,25 %. « Le livre de souscription était très diversifié avec un intérêt significatif des investisseurs locaux, tels que ; les fonds de pension, les banques commerciales, les compagnies d’assurance et de réassurance ainsi que des fonds non-résidents », a-t-elle affirmé.

L’objectif initial de l’opération était de mobiliser au moins 2 milliards et au plus 5 milliards de shillings. Les obligations ont été structurées sous forme d’offres publiques restreintes visant les investisseurs avertis qui ont reçu une garantie de 50 % sur leurs investissements et leurs intérêts.

« Avec cette législation historique qui exempte les obligations vertes de taxes, nous nous attendons à assister à plus d’émissions sur le marché », a expliqué Nuru Mugambi, la directrice de l’Association des banquiers kényans.

Gwladys Johnson Akinocho

