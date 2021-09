Tanzanie : TTCL va étendre le réseau national de fibre optique de plus de 4000 km d’ici la fin d’année

(Agence Ecofin) - En mai dernier, la Tanzanie a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour développer son infrastructure télécoms. Le gouvernement veut investir dans l’amélioration de la connexion haut débit, pour plus de 75% de la population.

Le ministère tanzanien des Technologies de l’information et de la communication a confié à la Tanzania Telecommunications Corporation Limited (TTCL) l’extension de l’infrastructure nationale de fibre optique. L’opérateur public adossera cette extension au réseau électrique de la Tanzania Electricity Supply Company Limited (TANESCO). Un protocole d’accord a été signé à cet effet le mardi 7 septembre, entre le président-directeur général de Tanesco, Tito Mwinuka, et la secrétaire permanente du ministère, Zainabu Chaula, à Dar es Salaam.

Lors de la signature, le ministre Faustine Ndugulile, a déclaré que le haut débit national est un incontournable dans la 4ème révolution industrielle. Cette dernière « repose sur une combinaison de diverses technologies numériques et modernes telles que la blockchain, les drones, Internet, l'intelligence artificielle et plus encore... Pour pouvoir utiliser efficacement toutes ces technologies, nous avons besoin d'une communication et d'une alimentation électrique fiables », a-t-elle expliqué.

Ce nouvel investissement dans la fibre optique entre dans le cadre du Digital Tanzania Project (DTP), dont l’objectif est entre autres l’accès pour plus de 75% de la population tanzanienne à un signal de réseau mobile à haut débit. La connexion de 425 ministères, départements et agences publics et le passage du nombre de connexions mensuelles de 200 000 à au moins 500 000 pour le service public sont également des objectifs. En mai dernier, le gouvernement avait reçu un prêt de 150 millions USD de la Banque mondiale pour financer l’ensemble du projet.

D’ici la fin de l’année, l’infrastructure nationale de fibre optique devrait ainsi s’allonger de 4 450 km, soit plus du double des 1 880 km prévus pour l’année financière 2021/2022, a affirmé Zainabu Chaula. Cette extension permettra d’apporter la connexion à haut débit à plus de dix régions du pays. Pour Faustine Ndugulile, il est plus que temps que « chaque foyer connecté à l'électricité ait accès à Internet ».

Muriel Edjo

Lire aussi:

31/05/2021 - La Banque mondiale accorde à la Tanzanie un financement de 150 millions $ pour améliorer l’accès au haut débit