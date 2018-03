La Banque mondiale va accorder 3 millions $ au Nigeria pour la construction de hubs technologiques dans 6 universités

(Agence Ecofin) - Yemi Osinbajo (photo), le vice-président de la République fédérale du Nigeria, a révélé que la Banque mondiale s’est engagée à accorder au gouvernement la somme de 3 millions de dollars US, qui servira à la construction de hubs technologiques dans six universités. Le projet, dévoilé en mai 2016 par Adebayo Shittu, le ministre des Communications, est contenu dans la feuille de route nationale pour l'innovation scientifique et technologique 2012-2030. Son but est de renforcer l'écosystème de la technologie et de l'innovation et d’encadrer la créativité de nombreux jeunes nigérians.

S’exprimant le 05 mars, à l’ouverture de l’édition 2018 du Science and Technology Innovation Expo qui court jusqu’au 9 mars 2018, le vice-président de la République fédérale a indiqué que le processus de sélection des entités privées chargées de la mise en œuvre et de la gestion des hubs technologiques, s’est clos récemment. Une fois opérationnels, il est prévu que chaque hub se focalise uniquement sur les défis du marché propre à sa région d’implantation.

D’après Yemi Osinbajo, le Nigeria est un pays avide d'innovations. Tous les défis auxquels il est confronté en matière de sécurité, de déficit infrastructurel et d'inclusion financière, représentent des opportunités d'innovation technologique, source de richesse, d’emplois et de développement social.