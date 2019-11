L’Algérie a achevé le déploiement de la fibre optique jusqu’à la frontière avec le Niger

(Agence Ecofin) - L’Algérie a bouclé ses engagements dans le cadre du projet de transsaharienne de fibre optique (long de 4 350 km), qui doit interconnecter le pays au Nigeria. Le 5 novembre 2019, Mohamed Abderrahmane Adjla, le directeur opérationnel d’Algérie Télécom à Tamanrasset, a révélé que l’opérateur historique a achevé le déploiement de l’infrastructure télécoms à haut débit jusqu’à la frontière sud avec le Niger.

Avec la livraison du tronçon Tamanrasset-Ain Guezzam, long de 440 km, la fibre optique va désormais, d’Alger jusqu’aux portes du voisin. Soit près de 2 650 km.

Au-delà de l’interconnexion de l’Algérie au Nigeria, ce nouveau segment de fibre optique va d’abord contribuer à sécuriser les services télécoms dans la wilaya et permettre de désenclaver plusieurs zones de cette partie du territoire national.

« La wilaya de Tamanrasset totalise un taux de couverture avoisinant les 98 % en réseau téléphonique et 68 % en réseau Internet. L’ensemble des communes de la wilaya, même les plus éloignées, ont été couvertes ou sont en cours de l’être par le réseau téléphonique fixe, la 4G LTE ou le haut et très haut débit Internet », a déclaré Mohamed Abderrahmane Adjla.

Les travaux de réalisation du tronçon Tamanarasset-Ain Guezzam avaient été lancés en février 2018 par Imane Houda Feraoun, la ministre de la Poste et des TIC.

