Africa Data Centres annonce une dizaine de centres de données en Afrique pour 500 millions $

(Agence Ecofin) - Une bonne qualité d’Internet est cruciale pour la transformation numérique et le développement économique de l’Afrique. Plusieurs acteurs privés et publics l’ont compris. Pour contribuer à cette dynamique, Africa Data Centres mise tout sur ses centres de données.

Africa Data Centres compte investir 500 millions $ dans la construction de 10 centres de données dans une dizaine de pays africains. Selon la compagnie, le projet qui se déroulera sur deux ans va générer plusieurs emplois et aider à développer les économies concernées.

« Un centre de données a un impact durable et une fois construit et opérationnel, il contribue immédiatement à la création d’emplois et à une croissance économique durable », a déclaré Stephane Dupro, PDG d’Africa Data Centres.

Les centres de données annoncés devraient attirer plus de multinationales vers le marché africain. Par ailleurs, les infrastructures profiteront, entre autres, aux banques, aux fintechs, à l’administration publique, ainsi qu’aux petites et très petites entreprises. Ces divers secteurs, selon un communiqué d’Africa Data Centres, « sont très sensibles à la rapidité et à la sécurité des données, ainsi qu'à la garantie du temps de fonctionnement ».

Il faut souligner que l’investissement dans les centres de données gagne du terrain en Afrique. En juin dernier, le Togo a ouvert son tout premier centre de données, certifié Tier 3. La Banque mondiale a financé le projet, à hauteur d’environ 23 millions $.

Filiale du groupe Liquid Intelligent Technologies, Africa Data Centres est le plus grand réseau de centres de données interconnectés en Afrique. Elle dispose actuellement de neuf centres de données dans six pays africains, et devrait donc en avoir 19 une fois son nouveau projet concrétisé.

Schadrac Akinocho