madagascar-signe-quatre-accords-portant-sur-de-grands-projets-d-infrastructures-avec-des-entreprises-chinoises

(Agence Ecofin) - Madagascar a signé avec des entreprises chinoises des protocoles d’accord portant sur la réalisation de grands projets d’infrastructures de transport sur la Grande Île.

Signés lors du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), ces accords prévoient la construction d’une ligne ferroviaire entre la capitale malgache, Antananarivo, et la ville de Fianarantsoa (sud-est), la construction d’un nouveau port à Diego-Suarez, la construction d’un tramway ou d’un métro aérien à Antananarivo et l’extension de l'aéroport de Tamatave.

Les sociétés chinoises qui devraient assurer la réalisation de ces projets sont : la China Road and Bridge Corporation, Anhui Foreign Economic Construction Group, AFECC Sogecoa et Norinco International.

Cité par RFI, le ministre malgache des Travaux publics et des Infrastructures, Ulrich Andriantiana, a indiqué qu’ « il peut s’écouler plusieurs années entre la signature d’un protocole d’accord et le lancement des travaux », étant donné que des études de faisabilité et de rentabilité doivent d’abord être réalisées.

« L’enjeu désormais est d’arriver à négocier un maximum de financements auprès des partenaires chinois, sous forme de dons non remboursables, ou d’annulation de dette », a ajouté le ministre.

