Projet WARCIP : le Togo lance un appel d’offres pour la fourniture d'une station fixe de contrôle et de gestion des fréquences radio

(Agence Ecofin) - Le ministère des Postes, de l’Economie numérique et des Innovations technologiques du Togo recherche un soumissionnaire pour fournir, installer et mettre en service une station fixe de contrôle et de gestion du spectre des fréquences radioélectriques. Un avis d'appel d’offres international a été lancé, à cet effet, le mois dernier.

L’installation, destinée au centre de contrôle des fréquences de l’Agence nationale du spectre des radiofréquences (ANSR), s’inscrit dans le cadre du Programme régional ouest-africain de développement des infrastructures de communication (West African Regional Communications Infrastructure Program, - WARCIP).

Il est ainsi sollicité des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour ce type de service, dont le délai d’exécution est de six mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du marché. L’appel d’offres court jusqu’au 06 décembre 2019 à 10h30.

Rappelons que, pour le projet WARCIP, le gouvernement togolais bénéficie d’un appui financier de la Banque mondiale, à hauteur de 30 millions $.

Consulter ici l’appel d’offres